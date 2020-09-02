Genç kadının darp edilmesi olayında şüpheliler serbest bırakıldı

İstanbul Bostancı’da 29 Ağustos’ta taksi bekleyen Nagehan Bıyıklı’yı darp ve taciz ettiği iddia edilen şüpheliler T.Ö. ve R.S. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getildi. R.S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken T.Ö. “cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın iki günü ikametine en yakın polis merkezine imza vermek şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanan T.Ö. serbest bırakıldı.

GENÇ KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

T.Ö. savcılıktaki ifadesinde Nagehan Bıyıklı’nın kendisine küfür ettiğini savunarak şöyle konuştu:

* Defalarca bana hakarette bulununca otoparktan geri dönerek kendisinin üzerine yürüdüm. Bu sırada taksinin arka kapısının olduğu taraftan ayaktaydım.

* Kendisi bana saldırınca ben de karşılık verdim, ittim, daha sonra olay yerine gelen şüpheli olarak beyanı alınan R.S. beni olay yerinden uzaklaştırdı.

* Ben kesinlikle müşteki Nagehan Bıyıklı’nın göğsüne elimle dokunmak istemedim, yine üzerinde bulunan ve müşteki Nagehan tarafından iddia edilen değerli eşyaları kim ya da kimler tarafından alındığını bilmiyorum. Ben almadım, görmedim.

R.S.’nin annesine ait restoranda garson olduğunu söyleyen T.Ö. genç kadının kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

TOKAT VE YUMRUK ATTIĞINI SÖYLEDİ

T.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikteki sorgusunda ise şu ifadeleri kullandı:

* Ben müştekiye küfür ve hakaret etmedim. Müşteki bana çok fazla küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine geri döndüm ve kendisine bir iki tokat yumruk karışık attım.

* Ancak bu sırada kesinlikle kendisinin göğüslerine dokunmadım. Gece boyunca tacize uğrayan birisi varsa o da benimdir. Çünkü sürekli telefon ve şarj isteyen kendisidir. Suçlamayı kabul etmiyorum.

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