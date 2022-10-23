Genç kızın Erdoğan’a hitabı geceye damga vurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da gençlerle buluşmasına Kürtçe karşılama damga vurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sık sık Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu eleştirirken kullandığı ‘Serok Ahmet’ ifadesi bu kez Diyarbakır’da Erdoğan için kullanıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” programına katıldı.

Programın soru-cevap kısmında mikrofonu eline alan genç bir kızın Erdoğan’a hitabı buluşmaya damga vurdu.

Genç kız Erdoğan’a “Hoş geldin Serok Erdoğan” diye hitap etti. Genç kızın hitabına Erdoğan ve salondakiler de alkışla destek verdi.

“SAHTE YÜZLER, SAHTE SÖYLEMLER”

Programda konulan Erdoğan ise Diyarbakır’a ayak bastığından beri çok güzel anlar, farklı bir atmosfer yaşadıklarını ifade etti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak için sabırsızlıkla bekleyenlerin, pireyi deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları iklim sizi asla yanıtlamasın. Bunların derdi ne sizlersiniz ne de ülkemizdir.

*Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzuna yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Kimsenin değil kendi oyun planımızı takip ederek, hem özgürlüğümüze sahip çıkacağız hem refahımızı artıracağız.

*Sahte yüzlerin, sahte söylemlerin, sahte duruşların maskelerini birer birer indireceğiz. Kendi ikballerini bu ülkenin, 85 milyon vatandaşının felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye Yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

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