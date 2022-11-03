Genç müzisyenin hayatını kaybettiği yangın davasında mahkeme kararını verdi

Kadıköy’de, bir binanın birinci katında çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşcü’nün hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık Mahmut Sağır “yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Kadıköy’de, 29 Haziran 2021 tarihinde bir binanın birinci katında çıkan yangında, müzisyen Yusuf Can Döğüşcü hayatını kaybetti. Olaya ilişkin, Mahmut Sağır (38) ve Burak Kaya (26) isimli kişiler hakkında dava açıldı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması yapıldı. Sanık Mahmut Sağır ve tutuksuz sanık Burak Kaya duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Mahmut Sağır’ın avukatı, diğer sanık Burak Kaya’nın suçtan kurtulmaya yönelik beyanları olduğunu belirterek, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil olmadığını söyledi.

Son sözleri sorulan sanıklar ise beraatlerini talep etti.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mahmut Sağır’ın “yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. daha sonra indirim uygulayan mahkeme, Sağır’ın cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.

Ayrıca sanık Mahmut Sağır’ın “mala zarar verme”, “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” suçlarından dava açıldığı belirtilerek, eylemi “olası kastla öldürme” suçu kapsamında gerçekleştirdiği ve bu suçtan mahkumiyet hükmü kurulduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

BİR SANIM HAKKINDA BERAAT KARARI

Öte yandan mahkeme, delil yetersizliğini gerekçe göstererek, sanık Burak Kaya’nın “mala zarar verme”, “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” ve “olası kastla öldürme” suçlarından beraatine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Haziran 2021’de gayri resmi apart olarak kullanılan dairede meydana gelen yangının şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya’nın birlikte kaldıkları odadan başladığı, şüphelilerin yangından hemen önce eşyalarını hazırlayarak aparttan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Mahmut Sağır ve Burak Kaya’nın “yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ile “yakarak mala zarar verme” ve “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” suçlarından da ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti.