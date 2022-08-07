Genç sağlık çalışanları: Bizi alkışlayan eller, bize vurmaya başladı…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağlıkçı gençlerin sorunlarını dinledi. Sağlık çalışanları, “Pandemi döneminde bizi alkışlayan eller, pandemi bittikten sonra bize vurmaya başladılar. Biz yorgunuz, mutsuzuz, üzüntülüyüz” derken, 19 yaşındaki doktor adayı ise, “Mesleği seçtim ama korkuyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Sozcu.com.tr

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programının 10. bölümünde sağlıkçı gençlerin sorunlarını dinledi.

Akşener’in “Yeteri kadar takdir edilmediğiniz gibi çok çirkin bir dille ahkamlar kesiliyor, hükümler veriliyor. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” diye sorduğu gençler, şu yanıtları verdi:

“YORGUNUZ, MUTSUZUZ, ÜZÜNTÜLÜYÜZ”

– Mesleğimi seviyordum ama bu şekilde ayak altına düşmesi bizi çok üzdü.

– Keşke değerimizi görseler işimizi güzel bir şekilde yapsak. Bizde ne heves bırakıyorlar çalışmak için ne de güç bırakıyorlar. Biz çok fazla çalışıyoruz, çok fazla emek veriyoruz ama karşılığını alamıyoruz. İnşallah sesimiz olursunuz geleceğimizi kurabilelim diye.

“TURİST KENDİNİ TEDAVİ EDİP TATİL YAPIYOR, VATANDAŞIN DİŞİNİ YAPTIRACAK PARASI YOK”

– Mesleğimde bir gelecek göremiyorum. Maddi olarak kazanımlar yeterli değil. Paramızın değeri de yerle bilir. Umutlu değilim. Umarım değişir. Yurt dışından sağlık turizmi için gelenler tedavisini yaptırıyor, bir de tatil yapıyor. Kendi vatandaşımız bir dişinin ağrısını geçirmek istediği zaman maddi olarak zorlanıyor. Devlet hastanelerinde bile randevu bulmak imkansız.

– Yorgunuz, mutsuzuz, üzüntülüyüz…Biz bu pandemi döneminde alkışlanmak istemedik. Bir teşekkür kafiydi. Bizlere saygı gösterilmesi yeterliydi. Bizi alkışlayan eller, teşekkür eden ağızlardan artık küfür duyuyoruz, şiddet görüyoruz. Ben eve gittiğimde artık insan görmek istemiyorum.

-İçimde gram doktorluk yapma isteği yok.

“GİDERLERSE GİTSİNLER” GİBİ SÖYLEMLERİ HAK ETMİYORUZ

– Bugün fırsatım olsa yurt dışına giderdim.

– Ben bu ülkeyi terk etmek istemiyorum. “Giderlerse gitsinler” denecek olanlar gerçekten biz değiliz. Biz bu söylemleri hak etmiyoruz.

– Biz korkmakta haklıyız. Kafamıza silah dayanıyor.

– Pandemi döneminde bizi alkışlayan eller, pandemi bittikten sonra bize vurmaya başladılar. Ben bunu kaldıramıyorum.

“MESLEĞİ SEÇTİM AMA KORKUYORUM” DEDİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

19 yaşında üniversitede İngilizce tıp bölümünde okuyan genç kadın ise, “Mesleği tercih ederken korktum. Korktum ama istediğim meslek olduğu için mecburen seçtim…Ama korkuyorum” dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Akşener, genci sarılarak teselli etti.

Genç doktor adayı, “Korkunç hissediyorum, ailem yurt dışına gitmemi istiyor. Ben vatanımda kalmak istiyorum ama bu şartlarda nasıl kalacağımı bilmiyorum. Benim okuldan arkadaşlarım Almanca çalışıyor yurt dışına gitmek için. Benim ailem de Almanca kursuna gitmemi istiyor” diye ekledi.

İlginizi Çekebilir ‘Maske’ uyarısında bulunan doktora saldıran şüpheli serbest İlginizi Çekebilir Yurt dışına gitmek isteyen doktorların sayısı rekora koşuyor