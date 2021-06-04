Gençler “Geç Olmadan” iklim krizi ve sürdürülebilirlik için harekete geçiyor

İSTANBUL (AA) – AB Bilgi Merkezleri Ağı, Bilim Virüsü ile yaptığı iş birliği kapsamında #GeçOlmadan adlı kampanyayla 19 ilde 1.900 üniversiteli genci “AB-Türkiye İklim Elçisi” olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

AB Bilgi Merkezleri Ağı ve Bilim Virüsü açıklamasına göre, AB Bilgi Merkezleri Ağı, gençler arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için harekete geçti.

Gençlere bilim tutkusunu aşılamak için çalışan sosyal girişim Bilim Virüsü ile iş birliği yapan AB Bilgi Merkezleri, #GeçOlmadan adlı kampanya ile 19 ilde 1900 üniversiteli genci “AB-Türkiye İklim Elçisi” olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje sayesinde Türkiye’nin 19 ilinde yüzlerce genç bilim yolunda, gezegenin ve insanlığın geleceği için harekete geçiyor.

Haziran ayında başlayacak kampanya kapsamında her ilde düzenlenecek Geç Olmadan programı için başvuru açılacak. Programa başvuruların açıldığı ilin üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören her genç başvurabilecek.

Program, iklim krizini önlemek ve yönetmek konusunda geliştirilecek yeni teknolojiler ve çözümler hakkında gençleri bilinçlendirmeyi, bu alanda doğacak yeni uzmanlık alanları açısından onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Öğrenciler, Geç Olmadan programları sonunda daha iyi bir gelecek için yaratıcı ve yenilikçi üretimler yapmaya teşvik edilecek.

Türkiye’nin 19 ilinde düzenlenecek “Geç Olmadan” projesi kapsamında her ilde 2 ay süren eğitim programları hayata geçirilecek. Samsun ve Ankara'da start alan proje kapsamında Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Konya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Antalya, Van, Denizli, Sivas, Mersin, Gaziantep, Trabzon ve Kayseri illerinden yapılan başvurular arasından seçilecek 100’er genç, “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” hakkında ve “Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri” konusunda özel tasarlanmış iki farklı eğitim alacak olan öğrenciler, aynı zamanda sanatçılar tarafından verilecek “Yaratıcı Düşünce” atölyelerine katılacak.

Her program sonunda ilgili ilde oluşturulacak jüri gençlerin projelerini değerlendirecek, yaratıcı içerik ve projeleri ödüllendirecek. Programdan mezun olan gençlerle oluşturulacak topluluğun, kampanya boyunca etkileşim içinde olması ve çeşitli aktivitelerle kampanyanın etkisini arttırması hedefleniyor.

Başvuru sürecinden yaratıcı üretim aşamasına dek gençlerin öznesi olacağı eğitim programı, katılımcıları sadece bilgi ve farkındalık sahibi değil özgüvenli, aksiyoner ve çevresindekilere ilham veren birer elçi olarak yetiştirmeyi hedefliyor.