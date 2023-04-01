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1 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineGençler sordu Akşener ve İmamoğlu cevapladı! Kahkahalar havada uçuştu!

Gençler sordu Akşener ve İmamoğlu cevapladı! Kahkahalar havada uçuştu!

Alaturka Online
Alaturka Online

Gençler sordu Akşener ve İmamoğlu cevapladı! Kahkahalar havada uçuştu!

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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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