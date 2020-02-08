Gençlerbirliği 0 – Trabzonspor 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Ramos, Toure (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 87 Seuntjens), Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Sessegnon (Dk. 87 Sio), Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Dk. 85 Doğan Erdoğan), Guilherme (Dk. 67 Abdulkadir Parmak), Ndiaye (Dk. 90+6 Hosseini), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 79 Sosa (Penaltıdan), Dk. 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ndiaye (Trabzonspor), Dk. 39 Nadir Çiftçi, Dk. 42 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 45+2 Yasin Pehlivan, Dk. 77 Erdem Özgenç, Dk. 77 Ahmet Oğuz (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Toure, Dk. 90+2 Baiano, Dk. 90+5 Ramos (Gençlerbirliği)

11. dakikada Erdem Özgenç’in kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Sessegnon’un önünde kaldı. Sessegnon’un ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

24. dakika Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi ile mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen Gençlerbirliği atağında sağdan ceza sahasına giren Candeias’ın pasında Nadir, topu boş kaleye gönderemedi.

44. dakikada Sosa’nın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada Guilherme, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru ortasını yaptı. Norveçli golcü futbolcu Sörloth’un kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

54. dakikada Nwakaeme’nin pasında topla buluşan Ndiaye’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada bu kez Nwakaeme ceza sahası dışından şansını denedi. Nijeryalı futbolcunun etkili şutunda Nordfeldt soluna gelen topu güçlükle çıkardı.

72. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Nwakaeme’nin pasında kale önünde topla buluşan Ndiaye’nin dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

73. dakikada Sosa’nın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Sörloth’un sol çaprazdan şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

76. dakikada hakem Hüseyin Göçek, Trabzonspor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Hüseyin Türkmen ve Nadir Çiftçi arasında yaşanan pozisyonu VAR’ın uyarısı sonrası kenara gelerek ekrandan izledi ve penaltı kararı verdi. 79. dakikada Sosa’nın kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

83. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Sosa’nın sağdan ceza sahasına ortasında Sörloth, topu kafayla Nwakaeme’ye indirdi. Nwakaeme’nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2

90+2 dakikada bir pozisyonda Baiano’yu ittiği gerekçesiyle Sörloth’a sarı kart veren hakem Hüseyin Göçek, VAR ekranından pozisyonu tekrar inceledikten sonra kartı kırmızıya çevirdi.

Karşılaşma, Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ligde ilk kez üst üste 5 maç kazanan ve bir maç eksiğiyle puanını 41 yapan Trabzonspor, devam eden 21. haftada liderliğe yükseldi. Haftaya lider giren aynı puandaki Demir Grup Sivasspor, 21. hafta maçını yarın oynayacak.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasının ilk 11’inde 2 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekibin teknik direktör Hüseyin Çimşir, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı’nın yerine Anthony Nwakaeme ve Guilherme’ye ilk 11’de görev verdi.

Trabzonspor’un, Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Brezilyalı Guilherme, bordo-mavili takımla ligde ilk kez 11’de maça başladı.

Nwakaeme, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı ertelendiği için kırmızı kart cezasını geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında çekmişti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği maçında Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Guilherme, Badou Ndiaye, Nwakaeme ve Alexander Sörloth’tan oluşan 11’i sahaya sürdü.

Yeni transferlerden Manuel da Costa, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilirken, Erce Kardeşler, Ekuban ve Manoel Messias başkente getirilmedi.

– Stancu kadroda yok, Sio yedek

Ev sahibi Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına da en golcü futbolcusu Bogdan Stancu’dan yoksun çıktı. Takımla çalışmalara başlayan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Stancu, kadroya dahil edilmedi.

Ligin ilk yarısında ağları 11 kez sarsan Rumen futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci devresinde henüz forma giyemedi.

Başkent ekibinde ayrıca sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ da Trabzonspor’a karşı görev yapamadı.

Hafif sakatlığı bulunan kırmızı-siyahlı ekibin skorer isimlerinden Giovanni Sio ise yedek kulübesinde yer aldı.

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ilk 11’de Kristoffer Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Fabricio Baiano, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Sefa Yılmaz ve Nadir Çiftçi’yi görevlendirdi.

Öte yandan, Van’da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.