Gençlerbirliği 2 – Sivasspor 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 81 Erdem Özgenç), Stancu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 90+1 Cofie), Ziya Erdal (Dk. 76 Volkan Egri), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Traore), Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Kone

Goller: Dk. 24 Kone, Dk. 90+7 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Stancu, Dk. 58 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Marcelo Goiano, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Baiano, Dk. 90+2 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 90+8 Stancu (Gençlerbirliği)

Demir Grup Sivasspor’da, ısınma sırasında ayağında ağrı hisseden Fernando Andrade‘nin yerine Arouna Kone ilk 11’de maça başladı.

Gençlerbirliği’nde ise Giovanni Sio, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

24. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş’ın ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Yatabare, yerden ortasını yaptı. Arka direkte topa ayak koyan Kone, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

33. dakikada Hakan Arslan’ın ceza yayının sağından yaptığı etkili vuruşta kaleci Ertaç Özbir, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

43. dakikada Sessegnon’un kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz’a indirdi. Sefa’nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure’nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz’ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

63. dakikada Ayite’nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu’nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu’nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90+7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma 2-2 bitti.

Maçın ardından

– Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

– “Oynadığımız futbolun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Böyle oynarsak şampiyon olmamız çok zor”

Süper Lig’in 16. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan lider Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, “Oynadığımız futbolun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Böyle oynarsak şampiyon olmamız çok zor.” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, galibiyet hedefiyle Ankara’ya geldiklerini belirterek, “Her şeyden önce çok güzel maç oldu. Bu karşılaşma bizim için önemliydi. Geçen hafta bütün takımlar puan kaybetti. Bunu avantaja çevirebilmemiz için galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu.” diye konuştu.

Sergiledikleri mücadeleye değinen Çalımbay, şunları söyledi:

“İyi mücadele ettik. İkinci yarı yaptığımız hatalarla goller yedik ama oyundan kopmadık, teslim olmadık. Maçın son saniyesine kadar taktik değiştirdik, riske girdik. Son saniyelerde golü bulduğumuz için mutluyuz. Arada kupa maçı oynadık. Dar bir kadromuz var. Hem kupa hem de ligde maç oynadığımızda, arkadaşlarımızdan tam verim alamıyoruz. Son saniyede golü attık, galibiyet kadar önemli oldu. Buradan çıkarılacak çok ders var. Puan aldığımız için mutluyuz. Hedefimiz üç puandı ama deplasmanda olduğu için bir puan da güzel.”

Çalımbay, Demir Grup Sivasspor’un şampiyonluk şansıyla ilgili soruya “Bunlar bize yetmez. Şimdi ‘Şampiyon olduk’, ‘Şampiyonluğa oynuyoruz’ demek mümkün değil. Şu anda lideriz. Esas lig ikinci yarı başlıyor. Artık telafisi olmayan maçlar yapılacak. Oynadığımız futbolun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Böyle oynarsak şampiyon olmamız çok zor.” yanıtını verdi.

Ara transfer döneminde kadroya takviye yapmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, “Dar bir kadromuz var. Devre arasında 2-3 çok iyi oyuncu almamız, eksikleri tamamlamamız gerekiyor. Diğer takımların bütçesiyle bizim bütçemiz bir değil. Bazen üç büyüklerin aldığı bir oyuncunun maliyetiyle biz bütün takımı yapıyoruz. Bana göre Türkiye’nin en iyi kadrosu Medipol Başakşehir’de. Eğer bu takıma takviye olursa, kesinlikle iyi şeyler yapabiliriz. Takviye şart.” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından

– Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:

“İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık”

Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, sergiledikleri futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig lideriyle karşılaştıklarını vurgulayarak, “Sivasspor etkili bir takım. Rakibin yapacağı hızlı hücumlara önlem almamız gerekiyordu. Aynı şekilde onlara karşılık vermek durumundaydık. Bugün de böyle bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Geri düşmemize rağmen yine bırakmadık.” diye konuştu.

İkinci yarıda Mats Seuntjens’in yerine Floyd Ayite’yi oyuna aldığını hatırlatan Hamzaoğlu, “Driplinglerle defans arkasını zorlayabiliriz diye düşündük ve etkili de olduk. Golleri bulduk, öne geçtik. Son dakikaya kadar da skoru koruduk. Gerektiği gibi oynadık. Belki oyunu biraz daha ileri taşıyabilirdik ama oyunun bu şekilde gelişmesi normal. Bir anlık konsantrasyon eksikliğinden golü yedik. Futbol böyle bir şey. Biz de Konya’da aynı golü atmıştık.” değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını kutlayan Hamzaoğlu, “Soyunma odasına girdiğimde, ‘Sakın üzülmeyin. Kazanmış kadar sevinebilirsiniz.’ dedim. Gerçekten iyi mücadele ettiler, her şeylerini ortaya koydular. Bizim için bu yeterli.” ifadelerini kullandı.

– “Elde edilen gelirlerle kulüpler çok rahat hayatını sürdürebilir”

Hamzaoğlu, Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik sorunlarla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, şu yanıtını verdi:

“İyi durumda olduğumuzu kimse söyleyemez. Göz göre göre bu duruma geldiğimizi herkes biliyor. Biz zamanında dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince bazı şeyleri basın önünde dile getirdik. Ancak maalesef insanlar bir şeyleri yapmaya karar verdilerse, sizin söyledikleriniz çok önem arz etmiyor. Transfer konusunda biz ‘Takımımız iyi, gereksiz yere transfer yapmayalım.’ derken, ‘Hoca nasıl transfer istemiyor.’ diye eleştirildik. Şampiyon olan takıma bile güvendiğimiz için zamanında çok eleştirildik. Ama gelinen nokta ortada. O yüzden birbirimize suç atmaktansa, herkes bence kendine bakmalı. Futbol camiasının içinde zarar veren birçok unsur var. Bu niyette oldukları sürece de düzelme şansımız yok. Ben kendi kapımın önünü temiz tutacağım. Beni görüp birisi daha temizlerse, mutlu olurum. Yoksa bizim hiçbir şeye tek başımıza gücümüz yetmez. Zaten bir araya gelip karar alma şansımız da yok. Futbolda bugün elde edilen gelirlerle kulüpler çok rahat hayatını sürdürebilir. Sorumluluğu olan insanların birinci görevi, kulüpleri yaşatmak olmalı. Önce kulüpler yaşamalı.”

Süper Lig’de lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor’u tebrik eden Hamzaoğlu, “Sivasspor, senelerden beri doğruları yaptığı için bugün bu noktada. Bulundukları yer kesinlikle tesadüf değil.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sivasspor seriyi sürdürdü, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak hem yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı hem de Süper Lig’de ilk devreyi bitime bir hafta kala lider tamamlamayı garantiledi.

Ligin 9. haftasında iç sahada Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 8 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Geride kalan periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor’u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-1, Kasımpaşa’yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe’yi de 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak 8 maç üst üste sahadan puanla ayrıldı.

Sivasspor, bu maçlarda 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan topladı.

– İlk yarının lideri Sivasspor

Sivas ekibi, ligin 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu devre arasına kadar korumayı başardı.

Kırmızı-beyazlılar, 16 hafta sonunda topladığı 34 puanla maç fazlasıyla en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7’ye çıkararak, ligin ilk devresini bitime bir hafta kala lider tamamlamayı garantiledi.

– Yatabare 6, Kone 4’üncü golüne imza attı

Sivasspor’da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak ligdeki 6. golüne imza attı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Yatabare’nin skoru 2-2’ye getiren golünün ardından Sivassporlu taraftarların bulunduğu misafir tribünde büyük sevinç yaşandı.

Sivasspor’un golcü oyuncusu Arouna Kone de Ankara deplasmanında attığı golle gol sayısını 4’e yükseltti.

Öte yandan Sivas ekibinde 21 yaş altı takımından sezon öncesi kadroya dahil olan Volkan Eğri, Süper Lig’de ilk kez forma şansı buldu.