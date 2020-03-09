Gençlerbirliği Antalyaspor maç özeti ve golleri izle!

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Haftanın son maçında iki takım da birbirine üstünlük kuramadı ve mücadele 1-1’lik skor ile tamamlandı. Mücadelede goller Gençlerbirliği adına 53. dakikada Giovanni Sio’dan ve Antalyaspor adına 82. dakikada Lukas Podolski’den geldi. İşte Gençlerbirliği Antalyaspor maç özeti izleme sayfası ve maçtan notlar.

GENÇLERBİRLİĞİ ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1 Maçtaki ilk köşe vuruşunu Gençlerbirliği kullandı. Ev sahibi ekip vuruştan sonuç alamadı.

2 Maça etkili başlayan taraf Gençlerbirliği oldu. Kırmızı siyahlılar rakip yarı alanda top çeviriyor.

3 Antalyaspor sağ kanattan Amilton ile geldi. Brezilyalı oyuncunun ortasını ev sahibi ekibin savunması uzaklaştırdı.

4 Antalyaspor Amilton’la bir kez daha geldi. Cepheden topla hareketlenen Podolski sağdan bindiren Amilton’a pasını attı. Brezilyalı oyuncunun vuruşu üstten auta çıktı.

5 Bu kez Gençlerbirliği kaleyi yokladı. Yasin Pehlivan’ın uzaktan şutunu Boffin kontrol etti.

9 Gençlerbirliği kontratakla geldi. Sağ kanatta topla buluşan Baiano, direkt kaleyi düşündü. Top yandan dışarıya çıktı.

11 Antalyaspor’da Amilton sağ kanattan hızlı geldi. Brezilyalı oyuncu ceza sahasına girmeden ortasını açtı ama aynı zamanda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler’in kararı serbest vuruş oldu. Atışı kullanan Podolski’nin vuruşu ise auta çıktı.

27 SARI KART! Maçtaki ilk sarı kartı Hakan Özmert’e faul yapan Mats Seuntjens görüyor.

35 SARI KART! Antalyaspor’da Chico rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

43 Antalyaspor Podolski ile tehlikeli bir kontratak hazırladı. Podolski ile gelen konuk takım, rakibini 3’e 2 yakalamasına karşın golü bulamadı.

53 GOL! Gençlerbirliği öne geçti. Mats Seuntjens ile verkaç yapan Giovanni Sio, ceza sahası yayı içinde şutunu çekti ve Boffin’i avlamayı başardı.

55 SARI KART! Antalyaspor’da Bünyamin sağ kanattan ceza sahasına girmek üzereyken Zargo Toure’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Toure pozisoyonun ardından sarı kart gördü.

63 DEFANSTAN DÖNDÜ! Gençlerbirliği korneri kullandı. Arka direğe seken topa Sio kafayla vurdu ancak altıpas içinde Antalyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

64 SARI KART! Antalyaspor kontratağını faulle kesen Stephane Sessegnon sarı kart gördü.

72 SON ANDA! Giovanni Sio ceza sahası dışından topla buluştu. Ara pasında Seuntjens kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı oyuncunun zayıf vuruşunu kaleci Boffin çıkarmayı başardı.

76 AZ FARKLA! Antalyaspor’da Blanco sağ kanattan ceza sahasındaki Sinan Gümüş’e pasını attı. kaleyi cepheden gören Sinan’ın vuruşu yandan dışarıya çıktı.

82 GOL! Hakan Özmert’in kullandığı serbest vuruşta Lukas Podolski, top arkasına düşmesine rağmen harika bir vuruş yaparak takımına beraberliği getirdi.

87 AZ FARKLA DIŞARIDA! Gençlerbirliği’nde Berat Özdemir uzaktan şutunu çekti, top az farkla üstten auta çıktı.

91 Mücadelenin sonuna 4 dakika uzatma eklendi.