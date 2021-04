“Gençlerbirliği E-Dergi” nisan sayısı yayımlandı

ANKARA (AA) – Gençlerbirliği'nin çevrim içi yayımlanan kulüp dergisinin nisan sayısı okuyucularla buluştu.

Derginin bu ayki sayısında teknik direktör Özcan Bizati ile futbolcular Giovanni Sio ve Lucas Mugni'nin röportajlarına yer verildi.

Özcan Bizati, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Takımımız eskisinden iyi oynayacak ancak bu her takımı yeneceğiz anlamında değil. Biz Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarındaki hatalarımızı burada daha da azaltıyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçını iyi oynayacağız, daha iyi mücadele edeceğiz. Hatalarımızı azalttığımızda da puan ve puanlar almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sahada sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Bizati, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın katılımı inanılmaz. Kişilikleri de bu mücadeleci yapıya çok uygun. Önde oynayan, önde basan bir takım olacağız ama bunun için bir süreç lazım. Biz sahanın her yerinde savaşabilecek bir takım olmaya doğru gidiyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Bakıldığında 42-45 puan aralığının ligde kalmak için yeterli olacağını düşünüyorum. Ben hayatımın her alanında biraz daha garantici bir insanımdır. 45 puanın garanti olacağını ama 42 puanın da yetebileceğini düşünüyorum."

Bizati, kırmızı-siyahlı taraftara "Biz birlikte olduğumuzda neler başarabileceğimizi gösterdik. Taraftarlarımızdan her yerde bize destek vermelerini bekliyoruz. Kulübümüze ve oyuncularımıza destek olsunlar. Biz puan almaya devam edeceğiz. Onlar da sosyal medyada, her yerde bizim için puan almaya devam etsinler." şeklinde seslendi.

– Sio: "Futbolu çok özledim"

Gençlerbirliği oyuncusu Giovanni Sio, geçen yıl başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle beraber çok garip bir sezon yaşadıklarına işaret etti.

Kovid-19 sürecinin performansını olumsuz etkilediğini vurgulayan hücum oyuncusu, "Bizler için şu an buradaki her şey çok garip geliyor. Lige ara verdik, ligi bitirdik, küçük bir aradan sonra tekrar çalışmaya başladık ve bu beni çok fazla etkiledi. Tabii ki taraftarlarımızın olmaması da bende psikolojik bir etki yaptı. Sezon öncesinde yeterince hazırlanabildiğimi, kendimi yeterince forma sokabildiğimi, taraftarların yokluğu sebebiyle yeterince motive olabildiğimi düşünmüyorum. Kovid-19 sürecinde her şey çok karışık ve ben de bundan çok fazla etkilendiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığı rahatsızlığın ardından yaklaşık 2 ay sonra formasına kavuşacak olan 32 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Ben 9 yaşından beri futbolun içinde olan bir insanım. Her zaman futbolu çok seven bir insan oldum. Her zaman, 'Futbol için sahada ölürüm.' derim. Tabii ki 2 aylık bir ara vermiş olmak benim için çok zor bir durumdu. Futbolu çok özledim, futbola çok ihtiyaç duydum. Tekrar sahalara dönmeyi, sahada olmayı, oyunun bir parçası olmayı ve gol atmayı gerçekten özledim. Fakat burada bir konuya da değinmek zorundayım, iki aylık bir aradan sonra birden geçen sezonki formumu göstermem mümkün olmayacaktır. Ben de geçen sezonki formumla başlangıç yapmak isterdim fakat adım adım kendimi hazırlayarak tekrar eski formumu kazanmak istiyorum. Bunun tabii kondisyon durumu var, bacaklarımın güç durumu var. Bu sebepten dolayı da bir hazırlık süreci mecburen gerekecek."

Geçirdiği sağlık sorunu sürecinde internette kanser olduğuna dair asılsız iddiaların da ortaya atıldığını hatırlatan Sio, "Bunlar tabii ki gerçek değildi. Bu dönemde bana destek olan bütün taraftarlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Onların varlıkları, kendimi çok daha güçlü hissettirdi. Taraftarlarımıza edebileceğim belki de en iyi teşekkür, Gençlerbirliği gibi önemli bir kulübün hak ettiği ligde kalması olacaktır. Bizler geçen sezon bunu başardık, kulübümüzü hak ettiği ligde tuttuk. Bu sezon da Gençlerbirliği'ni, Süper Lig'de tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.

– Mugni: "Cesurca mücadele etmeye çalışıyorum"

Gençlerbirliği kadrosuna devre arasında katılan Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni, takım içinde aynı dili konuştuğu isimlerin olmasının kendisine çok fayda sağladığını ve ayrıca Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Mugni, Türkiye'deki futbolla ilgili, "Benim için en büyük farklılık, Türkiye liginin çok dinamik olması. Brezilya'da özel yeteneği olan oyuncular topla uzun süre oynayabilir, 5-6 defa topa dokunabilir ama bu Türkiye'de mümkün değil. Topu aldıktan sonra ikinci dokunuşu yapıp topu bir arkadaşınıza vermeniz gerekiyor. Çünkü sürekli baskı altında oluyorsunuz ve topu verip kendi pozisyonunuza geçmeniz gerekiyor." yorumunda bulundu.

11 maçlık kazanamama serisinin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yenerek çıkışa geçtiklerini vurgulayan Mugni, "Takımımızın performansı yükseldikçe ben de iyi duruma geleceğim. Maçlarda ofansif ve defansif anlamda takımıma katkı vermeye çabalıyorum. Bir top bile kapsam bunu takımım için olumlu manada kullanmak istiyorum. Cesurca mücadele etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.