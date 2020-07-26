Gençlerbirliği “sağlam adımlar” atacak

ANKARA (AA) – HALİL İBRAHİM AVŞAR – Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de kalma hedefini gerçekleştirdiklerini, gelecek sezon için ise daha sağlam adımlar atacaklarını söyledi.

Murat Cavcav, 2019-2020 sezonuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sezonu 12. sırada bitiren başkent ekibinin başkanı Cavcav, "Ligde kalmak Gençlerbirliği gibi cumhuriyetle yaşıt bir takım için kesinlikle başarı değil evet ama bir senelik aranın getirdiği psikolojik, ekonomik durumlar, salgın… Bu sezona dair, ait olduğumuz ligde kalmakla yetinmemiz gerekecek. Gelecek sezondan itibaren eski günlerine dönmeye çabalayan bir Gençlerbirliği olacak." dedi.

Cavcav, pandeminin tüm takımlar gibi kırmızı-siyahlı ekibi de kötü etkilediğine değinerek, "Düşünün maç yok, galibiyetlerden ya da beraberliklerden geliriniz yok ancak futbolcunuzun maaşı, giderler devam… Futbolcularımızı, çalışanlarımızı mağdur etmemek için çabaladık. Elimizden geldiğince de bunu başardık. Sezon başındaki hedefimiz, öncelikle gediklisi olduğumuz lige yeniden adapte olmak ve ayakta kalabilmekti. Çok şükür ki takımımızı ligde bıraktık. Gelecek sene için daha sağlam adımlar atacağız." diye konuştu.

"Gençlerbirliği için artık genç oyuncu oynatması, çıkarması değil, oynatmaması haber değeri taşır." diyen Cavcav, Beşiktaş maçının kadrosunda altyapıdan 11 futbolcunun yer aldığına işaret etti.

Bu futbolculardan 6'sının maça ilk 11'de başladığını söyleyen Cavcav, "Gençlerimiz bizim kimliğimiz. Berat Ayberk Özdemir, ilk Süper Lig sezonunda önemli aşama kaydetti, takım kaptanlarımızdan Halil İbrahim Pehlivan geçmiş yıllara oranla daha istikrarlı bir görüntü sergiledi. Yine ilk Süper Lig sezonunu yaşayan Soner Dikmen de takımımız için zor anlarda sorumluluk aldı ve görevini yerine getirdi. Gençlerimiz Arda Kızıldağ, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak da bu sene forma şansı buldu ve ellerinden geleni yaptı. Sayı daha da artacak. Ben çocuklarımıza güveniyorum. Altyapımızda oynayan her bir çocuğumuz ve anne babaları Gençlerbirliği'ne güvensin. Gençler en doğru yerde." ifadelerini kullandı.

– "Yine ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız"

Altyapıdaki gençlere güvenerek sorumluluk vermeye devam edeceklerinin altını çizen Cavcav, şunları kaydetti:

"Altyapımız can damarımız olmaya devam edecek. Artık futbolcular için dinlenme vakti ama bizim için durmak yok. Altyapımızı geliştirmeye çalışacağız. Kadro planlamamızı da yine önce gençlerimizi kadromuza yazıp sonrasında eksik bölgelere takviye isimleri transfer ederek yapacağız. En önemlisi de yine ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Sizin aracılığınızla geride bıraktığımız zor günler ve olağanüstü sezon sebebiyle bütün takımlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gençlerbirliğim için de çok gol sevinci, çok mutluluk ve bunların sonunda da başarı temenni ediyorum."