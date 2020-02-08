Gençlerbirliği Trabzonspor maçı canlı yayın

Gençlerbirliği Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek.

Geçen hafta Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı 3 puanla geçen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Erzurumspor’u 5-0 yenerek yarı final kapısını sonuna kadar araladı. Oynadığı son 5 maçta 4 puan toplayabilen Gençlerbirliği ise formda rakibi karşısında sahasında galibiyet arıyor. Bordo mavililer 2012’den bu yana Gençlerbirliği deplasmanında galip gelemiyor.

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İlk 11’ler belli oldu…

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Nadir

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sorloth

Bu maç öncesinde Gençlerbirliği 21 puanla 13. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Trabzonspor ise 38 puanla lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.