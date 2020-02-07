Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012’de 4-0 yendiği rakibi Gençlerbirliği karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. İşte Gençlerbirliği Trabzonspor maçının saati ve kanalı…

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıkları ise Serkan Ok ve İlker Takpak yapacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.