Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nden Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

ANKARA (AA) – Futbolda Süper Lig'de başkenti temsil eden Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüpler Birliği Vakfının bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Gençlerbirliği, bir önceki dönemde Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığını yapan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti.

MKE Ankaragücü Kulübü de Twitter hesabından, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye görevinde başarılar diliyor, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.