Gençlerden barınma isyanı: Yurt dışında tutukluların şartları ülkemizin yurtlarda bize sağlanamıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e barınma sorunundan dert yanan genç, “Yurt dışında tutukluların yaşam şartları, bizim buradaki yurtlarda bize sağlanamıyor” dedi.

Mert ÖZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programının 11’incisinde gençlerin sorunlarını dinledi. Toplantının konusu öğrencilerin barınma sorunu oldu. Öğrencilerin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* “Geçen sene bizim odalarımız 4 kişilikti. Günümüzde şu an 6 ve 8 kişilik odalar olacağını söylüyorlar. İtiraz ediyoruz ama sesimiz duyulmuyor.

*Okula yerleştim ama yurt yok. Durumumuz içler acısı gençler olarak.

“YANDAŞ MİLLETVEKİLİ GELİNCE YEMEKLERİN GRAMAJI ARTIYOR”

*Yandaş taraftan herhangi bir milletvekili veya herhangi bir müdür geldiği zaman gramajı bile arttırdıklarını kendim biliyorum. 5 çeşit varsa 20 çeşide çıkıyor.

*Doktor ve diyetisyenim benim okul yemekhanesinden yemek yememi yasakladı. Mesela annem benim 2-3 yıl yedek olarak çalıştı hastanede. Dediler ki malum partiye üye olursanız işe alacağız. Üye oldu o hafta işe aldılar.

*Küçükken böyle bir gençliğim olacağını düşünmedim. Umutlarım çok azalmış kendime dair.

“NEDEN CEPHE KOŞULLARINDA OKUYORUZ?”

*Bir gencin 50 kuruş, 60 kuruş daha ucuz diye 1 km daha fazla yürümesi ahlaksızca! Ya da bir gencin resmi gazete okumak zorunda kalması ahlaksızca!

*Yurt dışına gitmeyi mantıklı buluyorum ancak vicdani bulmuyorum. Yurt dışında tutukluların yaşam şartları, bizim buradaki yurtlarda bize sağlanamıyor.

*Eğitim de bir savaştır ama neden cephe koşullarında okuyoruz?”

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