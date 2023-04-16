Gençlerden Kılıçdaroğlu’na zor soru: Bu işe beni bulaştırmayın





Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“BİRLİKTE RESTLEŞECEĞİZ”

Gençlerle bir araya geldiği programdan bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu, “Gençler ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında. Değişimin anahtarı da onların elinde. Anlatacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, birlikte resetleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU İŞE BENİ BULAŞTIRMAYIN”

‘Değişim Senin Elinde’ başlıklı programda gençlerden Kılıçdaroğlu’na zor bir soru da geldi. ‘İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğini görecek miyiz?’ sorusuna Kılıçdaroğlu, “Bu işe beni bulaştırmayın” cevabını verdi.