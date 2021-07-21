Gençlerimizin yüzde 70’i ekonomik endişe içinde

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) son araştırması Türkiye’de gençlerin yüzde 70’inin ekonomik endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmada gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkeler ise şöyle sıralandı: Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye. Araştırmada gençlere “Ailenizin ve kendinizin ekonomik durumuna dair az veya çok endişeniz var mı” diye soruldu.

TÜRKİYE İLK 3’TE

Türkiye’de 4 gençten neredeyse 3’ü “Evet, endişeliyim” yanıtı verdi. Araştırmada, evlerinde en az finansal sorun yaşandığını söyleyen gençlerin ise Avusturya, Fransa, Almanya ve Hollanda’da (Yüzde 20’den daha az) yaşadığı ortaya çıktı.

Araştırmada iş kayıpları da mercek altına alındı. Buna göre Türkiye’de gençlerin yüzde 65’inin evinde pandemi başladığından bu yana bir iş kaybı yaşandı. Türkiye bu oranla araştırmada yer alan 25 OECD ülkesi içinde Estonya ve Meksika ile ilk 3’te yer aldı. Türkiye’deki gençlerin yüzde 30’u bu süreçte akıl ve ruh sağlığını kaybettiğini belirtirken Türkiye bir tek bu alanda OECD ortalamasının altında kaldı. OECD içinde pandemi sürecinde genç kadınların akıl sağlığının erkeklere oranla çok daha fazla bozulduğu verisi de dikkat çekti.

SINIF FARKI VAR

OECD’nin 18-29 yaş arası gençlerin katılımı ile yaptığı araştırmaya göre pandemide gençler ağır bir işsizlik baskısı altına girdi. İş kayıpları ile artan ekonomik sıkıntılar gençleri ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Araştırmada özellikle düşük sosyal sınıflardaki genç insanların ağır bir şekilde etkilendiğini ortaya koyan araştırmaya göre bu kesimden her 5 gençten biri iş kaybına uğradığını söylerken, orta sınıfta bu oran 8’de 1’e düşüyor. Global araştırmada üç gençten birinin finansal sıkıntı içinde olduğu ortaya konuyor.

KİRAYI ÖDEYEMEYEN GENÇLER EVİ BOŞALTTI

Gençlere yaşadıkları finansal sorunları çözebilmek için neler yaptıkları da soruldu. Yüzde 20’si, kira ya da ulaştırma gibi genel giderlerini karşılamak için tasarruflarını bozdurduklarını ya da bir şey sattıklarını söyledi. Yüzde 11 ailesinden ya da arkadaşlarından para aldığını söylerken yüzde 5 bu süreçte açlık yaşadığını, yüzde 2.4’ü ise kirayı karşılayamadığı için evini kaybettiğini açıkladı.

OECD araştırması gençlerin pandemi sürecinde hükümetlerinden daha fazlasını yapmasını beklediğini ortaya koydu. Ortalamada her iki gençten biri ‘hükümet pandemi sürecinde daha fazlasını yapabilirdi” derken Türkiye’de ise gençlerin yüzde 78’i hükümetin daha etkin adımlar atması gerektiğini bildirdi. Gençler, kaale alındıklarını düşünmüyor. OECD genelindeki gençlerin yüzde 49’u hükümetlerin bir kamu hizmeti ya da desteği planlarken kendilerinin fikrini dikkate almadığını belirtti.