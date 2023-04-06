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5 Nisan 2023
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Gençlerin sesi SÖZCÜ TV

Alaturka Online
Alaturka Online

Siyasetin nabzını tutmaya devam eden SÖZCÜ TV’de bu akşam gençlerin sesi yükselecek.

Can Coşkun’un moderatörlüğünde dört dörtlük konuklar, Dört Çarpı Dört’te bir araya gelecek.

Programın bu haftaki konukları; CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, Deva Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Av. Doğa Şanlıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanı Arda Yılmaz ve TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın olacak.

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