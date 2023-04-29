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28 Nisan 2023
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Gençlerin yanında olacağız

Alaturka Online
Alaturka Online
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Efkan ŞARLI/SÖZCÜ

İstanbul 3. Bölge’den CHP adayı olan Doruk Bulut, 14 yıl boyunca sürdürdüğü Silivri Belediyesi Meclis üyeliği görevini adaylık için bıraktı. Balkan kökenli bir ailede büyüyen Bulut, Rumeli göçmenleri olarak anavatanda görünmez olmak istemediklerini vurguladı. Bulut, “Şimdilerde düzensiz göçmen gruplarıyla bir tutulmak Rumeli göçmenlerini üzmektedir. Bizler bu toprakların ve Cumhuriyet’in temel yapıtaşlarındanız” dedi.

MAZOTTA İNDİRİM

Bulut, çiftçilere de şöyle seslendi:  “Bir ülke üretmemeye başlarsa zayıflamaya başlar. Bu durum o ülke için sonun başlangıcıdır. Bizler bu durumu çok iyi bildiğimiz için yok edilen tarımı canlandıracağız. Çiftçimizin sırtında büyük bir yük olan mazot ÖTV’sini kaldıracağız. Ayrıca tohum ve gübre maliyetlerinin yüzde 50’sini biz karşılayacağız. Hasat zamanında da ithal tarım ürünü alınmayacak. Böylece çiftçimiz rahat bir nefes alacak.”

 

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