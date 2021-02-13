Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mardin'de temaslarda bulundu

MARDİN (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç'la birlikte Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Kasapoğlu, Vali Mahmut Demirtaş'la makamında bir görüşme yaptı.

Daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret eden Kasapoğlu, partililerle görüştü.

Kasapoğlu, bir otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Vali Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, kaymakamlar ve belediye başkanları ile diğer ilgililer yer aldı.