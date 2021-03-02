Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda hem dünya rekoru kıran hem de gümüş madalya kazanan milli pentatlet İlke Özyüksel'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında turnuvada 11.20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştiren İlke'yi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek gümüş madalya kazanan sporcumuz İlke Özyüksel’i yürekten kutluyorum. Genç sporcumuz başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlke’nin daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum."