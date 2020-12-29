Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek üç fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisinde Bakan Kasapoğlu, Band Kanani'nin Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) her türlü ziyareti durdurmasını konu alan "Kabe'de koronavirüs sessizliği" adlı fotoğrafına oy kullandı.

Bakan Kasapoğlu, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasını anlatan "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafını tercih etti.

Spor kategorisinde ise Bakan Kasapoğlu, Fecri Barlık'ın Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynamalarını anlatan "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020'de bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadelede AA muhabir ve foto muhabirlerinin birbirinden güzel şekilde çektiği fotoğrafların senenin özetini çok iyi anlattığını belirterek, AA çalışanlarına emeklerinden ötürü teşekkür etti.