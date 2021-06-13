Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi maçını izledi

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmasını yerinden takip etti.

Ligde 2020-2021 sezonu, bugün Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda oynanan 8. gün maçlarıyla devam etti.

Bakan Kasapoğlu, ligde mücadele eden takımlarla bir araya gelirken, Pendik Engelliler-Baltalı Grup Denizli maçını izledi. Kasapoğlu'nun izlediği maçı Pendik Engelliler, 6-2 kazandı.

Günün diğer oynanan karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Erciyes Engelliler: 3-0

Malatya Büyükşehir Belediyespor-TSK Rehabilatasyon Merkezi Engelliler: 0-4

Konya Engellilergücü-Esengücü Engelliler: 4-0

Şişli Yeditepe Engelliler-Trabzon Ortahisar Belde: 2-2

Etimesgut Belediyesi Ampute-Şahinbey BBSK: 2-0

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