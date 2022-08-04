Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 1017 işçinin alınacağını duyurdu. İşte başvuru tarihi…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 1017 işçinin alınacağını ifade eden Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı;

“GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete’de yayımlanacak” dedi.

BAŞVURU TARİHİ

İşçi alımı için başvuru tarihini de açıklayan Kasapoğlu, “Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

İşçi alımlarıyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada başvuruların, 08- 12 Ağustos 2022 tarihlerinde ‘esube.iskur.gov.tr’ internet adresi üzerinden elektronik ortamda, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapılabileceği belirtildi.

İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü noter huzurunda yapılacağı aktarıldı.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri ‘www.gsb.gov.tr’ internet sitesinde ilan edilecek.

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