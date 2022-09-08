Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacağını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 4 bin 147 personel alımını duyurdu.
BAŞVURULAR 10-15 EYLÜL 2022 TARİHLERİNDE YAPILACAK
Adayların başvurularını, 10- 15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekleri belirtildi. (DHA)