Genco Erkal: Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, “Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek” dedi.

Yayınlanma: 15:30 – 19 Kasım 2021 Güncellenme: 15:39 – 19 Kasım 2021

Genco Erkal: Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak

2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, “Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek” paylaşımını yaptı.

‘SUÇLARINI’ SIRLADI

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “25 Kasım günü Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyorum. Suçum, Twitter paylaşımlarımda, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak. Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. Ayder Yaylasındaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek” ifadelerini kullandı.

Genco Erkal’ın paylaşımı.

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