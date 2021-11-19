Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, “Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek” dedi.
2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, “Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek” paylaşımını yaptı.
‘SUÇLARINI’ SIRLADI
Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “25 Kasım günü Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyorum. Suçum, Twitter paylaşımlarımda, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak. Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. Ayder Yaylasındaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek” ifadelerini kullandı.