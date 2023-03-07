Genel Sağlık-İş: Sağlıkta etkili bir şiddet yasası çıkarılmalı

Kadın haklarına yönelik koruyucu ve şiddeti önleyici önlemlerin artırılması gerektiğini belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SORUNLAR DAHA AĞIR

Dünyanın her yerinde kadınlar ayrımcılığa uğramakta, şiddete maruz kalmakta, öldürülmekte, çalışma hayatının dışında bırakılmakta, erkeklere göre daha az ücretle çalıştırılmaktadır. Çalışma hayatında yaygın yaşanan sorunlar, cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle kadınlar için daha ağır seyretmektedir. Hekiminden, hemşiresine, teknisyeninden, tıbbi sekreterine, hasta bakıcısından, temizlik personeline en çok kadın çalışanın istihdam edildiği sağlık sektöründe de toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin tüm etkileri ile mücadele edilmektedir.

KATLANARAK BÜYÜYOR

Büyük risk altında hizmet üreten, nöbet tutan, yoğun ve stresli çalışma ortamlarına maruz kalan, yetersiz dinlenme süreleri, yetersiz dinlenme alanları, çalışma saatlerinde yeterli ve dengeli beslenememe gibi sorunlarla baş etmeye çalışan kadın sağlık çalışanlarının, çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar katlanarak büyümektedir. Kadın sağlık çalışanları, aile ve iş yaşamı arasında denge kurma sorununu daha da belirgin yaşamaktadır.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur

ETKİLİ BİR ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALI

Tükenmişlikten kaygı bozukluklarına, depresyondan stres bozukluğuna kadar birçok psikolojik sorun yaşayabilen kadın sağlık çalışanlarının, cinsiyet temelli sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda, 24 saat hizmet veren kreş ve bakımevi hizmeti sunulmalıdır. Bu hizmetlerin sunulamadığı durumlarda, ekonomik destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Kadın sağlık çalışanlarının yönetim kademelerinde eşit temsiliyeti sağlanmalıdır.

Kadın sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de şiddet olaylarıdır. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans gösterilmeli ve sağlıkta şiddeti önleyecek etkili bir şiddet yasası çıkarılmalıdır. Kadın sağlık çalışanları, deprem bölgesinde de çocuklarını çadırda bırakmanın verdiği kaygı, yakınlarını kaybetmenin verdiği acı, sevdiklerine ulaşmamanın yarattığı endişeye rağmen bir can daha kurtarmak için cansiperane çalışmıştır ve hala hizmet üretmeye devam etmektedir.”