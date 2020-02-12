Genelkurmay Başkanı Güler, ABD’li mevkidaşı Milley ile güncel konuları ve Afganistan’ı konuştu

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Alaturka Online
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alınmıştır.”

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