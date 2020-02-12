Genelkurmay Başkanı Güler, ABD’li mevkidaşı Milley ile güncel konuları ve Afganistan’ı konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alınmıştır.”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/AIyRsr4VI5
— TSK (@TSKGnkur) February 12, 2020