General ve amiral atamaları Resmi Gazete’de

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararı gerçekleşti. General ve amiral atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

4 Ağustos’ta toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş, geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Musa Avsever yerini korumuştu.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “çapraz atama” dikkati çekti. 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Ege Ordu Komutanı olarak; Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ise 1. Ordu Komutanı olarak atandı.

Türk Silahları Kuvvetleri’nde 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na uzanan sıçrama tahtası işlevi görüyor. 1. Ordu’dan çıkan komutanların çoğu (Nurettin Ersin, Necip Torumtay, Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Genelkurmay Başkanlığı görevine de atandılar.

2010 yılında emekli edilen İlker Başbuğ’dan sonra (FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında üç günlüğüne vekil olarak Genelkurmay Başkanlığı yapan Ümit Dündar haricinde) hiçbir Genelkurmay Başkanı (Işık Koşaner, Necdet Özel, Hulusi Akar, Yaşar Güler) 1. Ordu’dan çıkmadı.

YENİ ATANAN KOMUTANLAR

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanı olmasının ardından yerine Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız atandı.

Harp Filo Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Güney Deniz Saha Komutanı; Deniz Harp Enstitüsü Müdürü Tuğamiral Rafet Oktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı; Kuzey Grup Komutanı Tuğamiral Ramazan Özoğul, Deniz Harp Okulu Komutanı; Batı Görev Grup Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Harp Filo Komutanı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Nejat İnanır, Mayın Filo Komutanı oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı olan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın yerine ise Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Eğitim Komutanı; Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı; Hava Harp Okulu Komutanı Korgeneral İsmail Aydın, Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu.

İlginizi Çekebilir Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı… TSK’nın komuta kademesi değişti İlginizi Çekebilir Jandarma’ya ilk kadın general… Jandarma Genel Komutanlığı’na atamalar Resmi Gazete’de