Geniş Aile Her Türlü konusu ve oyuncu kadrosu… Geniş Aile Her Türlü nerede çekildi?

Geniş Aile Her Türlü filmi sinemaseverler tarafından araştırma konusu oldu. ‘Geniş Aile: Yapıştır!’ın ikinci devam filmi olan Geniş Aile Her Türlü’De Ömer Uğur bir kez daha yönetmen koltuğuna otururken, senaryo Cüneyt İnay’a ait. Geniş Aile Her Türlü filminin çekimleri Kıbrıs’ta yapılmıştır…

Geniş Aile Her Türlü filmi nerede çekildi? sorusu merakla araştırılıyor. Geniş Aile Her Türlü filminin oyuncuları, vazgeçilmez aile üyeleri Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş oldu. İşte Geniş Aile Her Türlü filminin konusu ve oyuncuları…

GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ FİLMİNİN KONUSU

Yeni maceralarında Zekai kafayı çalıştırır ve kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilen bir saat düzeneği tasarlar. Fakat Cevahir gene aceleci davranır ve düzenek henüz düzgün işlemezken, ekibi kumar masasına oturtur ve sonuç tabii ki hüsran; paralar başkasının cebine girer! Bunun üzerine Paçacı lakaplı Korsan kumarhane kralı ve “duygusal katil” Pırıl’ı rehin alır. Ya Paçacı’nın zararı karşılanacaktır ya da Pırıl bunu hayatıyla ödeyecektir! Ekibin tek çaresi kumarın yasal ve yaygın olduğu Yavruvatan Kıbrıs’a uçarak, düzenek ile parayı burada kazanmaktır! Koyu Bilal onları Kıbrıs’ta karşılar; komisyon pazarlığı yaparak plana dahil olur. Kafadarlar parayı kazanıp, Pırıl’ı katil Paçacı’nın elinden kurtarabilecekler midir?

OYUNCULARI KİMLER?

Geniş Aile 2: Her Türlü filminin başrollerinde Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Şinasi Yurtsever, Özge Ulusoy, Gizem Akman ve Bora Akkaş yer alıyor.