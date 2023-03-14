Gent teknik direktörü Vanhaezebrouck’tan Başakşehir itirafı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Gent’te Teknik Direktör Hein Vanhaezebrouck ve kaleci Davy Roef, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, “İlk maçta berabere kalarak deplasmana gelmek bizim için avantajlı bir durum değil. Başakşehir evinde oynayacağı için tabii ki daha avantajlı. Biz elimizden geldiğince maçı gol yemeden götürebildiğimiz yere kadar götürmek istiyoruz. Maçın ilerleyen bölümlerinde de turu geçebilmek için skor üretmeye çalışacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Kulüp tarihimizin en önemli maçı bu değil”

Başakşehir’e karşı oynanacak maçın çok önemli olduğunu fakat kulüp tarihinin en önemli maçı olmadığını söyleyen Vanhaezebrouck, “Tarihimizde Avrupa’da çeyrek final oynamışlığımız var. Tottenham’a karşı tur atlayan bir kulübüz. Belçika Ligi’nde şampiyonluğumuz var. Yarın Başakşehir maçı da bizim için önemli ama kulüp tarihinin en önemli maçı değil. Ama rakibimiz kaliteli oyunculara sahip ve evlerinde oynayacakları için favoriler. Başakşehir’i eleyip tur atlamak için herşeyi yapacağız” diye konuştu.

“Deplasmanlarda istediğimiz sonuçları alamıyoruz”

Takımının deplasman performansı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Vanhaezebrouck, “Çok zor maçlara çıktık. Evimizde iyi maçlar çıkarıyoruz. Fakat deplasmanlarda istediğimiz sonuçları her zaman elde edemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Yarın burada oynayacağımız deplasman maçından önce evimizde galip gelemediğimiz için üzgünüz. Başakşehir iyi ve kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onları eleyip tur atlarsak bu bizim için başarı olacak” ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçı öncesi sakat oyuncuların sorulması üzerine konuşan Hein Vanhaezebrouck, şu yanıtı verdi: “Bazı sakat oyuncularımız var ama net bir şey yok. Bugünki idman sonrası durumlarına bakacağız. Yarın maç öncesi son durumlarına bakarak maçta yer alıp almayacaklarına karar vereceğiz.”

Davy Roef: “İyi bir performans sergileyerek turu geçmek istiyoruz”

İlk maçtaki zemin ve 1-1’lik skor sonrası tur şanslarını değerlendiren Gent kalecisi Davy Roef ise, “Turun ilk maçında evimizde oynadığımız müsabakada zemin biraz elverişsizdi. Buna rağmen iyi bir maç çıkardık ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Yarın ki maçta iyi bir performans ortaya koyarak turu geçmek istiyoruz” dedi.