George Clooney, THY’nin 35 milyon dolarlık reklam teklifini ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden’ reddetti

Hollywood yıldızı George Clooney, Aralık aynının başlarında İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, ‘ülkenin rejimi ve insan haklarına bakışı yüzünden’ 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıklamıştı. Günler sonra Clooney’in reddettiği reklam filminin THY olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

Hollywood’un yıldız isimlerinden George Clooney’in bir günde 35 milyon dolar kazanmayı reddettiği belirtildi.

ABD’nin Ohio merkezli yayın kuruluşu Cincinnati.com, Clooney’in Türk Havayolları’nın 35 milyon dolarlık reklam teklifini reddettiğini açıkladı.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU ÇİFT

Hollywood yıldızlarının farklı sebeplerden dolayı sık sık konserleri, şovları ve tv programlarını reddetmek zorunda kaldığını belirten gazete, bu kez ise konunun tamamen farklı olduğunu dile getirdi. ABD’nin Ohio merkezli yayın kuruluşu Cincinnati.com’un bildirdiğine göre, George Clooney ve eşi Amal Clooney, sosyal adalet ödülleri alan ve insan hakları kuruluşlarıyla yakın çalışan bir çift olarak tanınıyor.

Özellikle Amal Clooney, ‘insan hakları savunucusu’ olarak öne çıkarken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2016’da gördüğü yüksek profilli ‘sözde Ermeni Soykırımı’ davası için de çalışmıştı.

’35 MİLYON DOLAR İÇİN DEĞMEZ!’

ABD’li oyuncu George Clooney, bir havayolu şirketinin reklamında oynaması için 35 milyon dolar teklif edildiğini, ancak insan hakları aktivisti avukat eşi Amal Clooney’le konuştuktan sonra bu teklifi reddettiğini söylemiş, ancak daha önce firmanın adı açıklanmamıştı.

Clooney İngiltere merkezli The Guardian gazetesine verdiği bir söyleşide, “Yeterince parası olup olmadığı” ile ilgili bir soruya, “Evet var” cevabını vermiş ve “Bir seferinde bir havayolu şirketinin reklamı için bir günlük iş için 35 milyon dolar önerildi. Eşimle bu konuyu konuştuk ve değmeyeceğine karar verdik.” ifadelerinde bulunmuştu.

‘1 DAKİKA BİLE UYKUM KAÇIYORSA DEĞMEZ’

Clooney, ünlü bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney’i de hatırlatarak ret gerekçesini şöyle açıklamıştı: “Hava yolu şirketi, müttefikimiz de olsa o zamanlar sorgulanabilir bir tutum içindeki bir ülkeyle ilişkiliydi. O zaman düşündüm ki, eğer gelecekte 1 dakikalığına bile uykumu kaçıracaksa, değmez.”

Haber, ‘Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’ tarafından da Twitter hesabından duyuruldu.

THANK YOU George Clooney for turning your back on $35,000,000 for one day of work advertising @TurkishAirlines.* * Turkish airlines – 49% directly owned by Turkey’s toxic #Erdogan regime – has been implicated in human trafficking and the transportation of extremist mercenaries. pic.twitter.com/gkfrTGv3LX — ANCA (@ANCA_DC) December 6, 2021

Gazete, Türk Hava Yolları’nın yüzde 49’unun doğrudan sahibi olan Erdoğan rejimine karşı Clooney’lerin böyle bir tutum aldığını savunurken, Amal Clooney’in ‘sözde Ermeni soykırımı’ ile bağlantısının da kararını etkilediği öne sürüldü.

Irak ve Suriye’de İŞİD’in katliamlarına uğrayanlar da George Clooney’in yakından ilgilendiği insan hakları konuları arasında geliyor; hatta ünlü aktör-yönetmen Irak’ta katliamdan kurtarılan bir Ezidi genci evlat edindi…