George Floyd’un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin’in yeniden yargılanması talebinde bulunuldu

Siyah Amerikalı George Floyd’un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin, geçen haftalarda jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunmuştu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Chauvin’in avukatı Eric Nelson, eski polisin yeniden yargılanması talebinde bulundu.

Nelson, buna gerekçe olarak, davanın kamuoyuna yansıyan boyutu nedeniyle jürinin Chauvin’in adil yargılamamasını gösterdi.

ABD’de siyah George Floyd’un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Geçen haftalarda Yargıç Peter Cahill tarafından okunan jürinin kararında Chauvin, kendisine yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu.

Böylelikle, Minnesota tarihinde ilk defa beyaz bir polis ‘bir siyahı öldürmekten’ sorumlu tutulmuştu.