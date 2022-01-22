GERÇEK BİR ROLEX’TEN DAHA PAHALI NFT SAATLER

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NeoBank: Daha Ucuz, Daha Mobil, Daha Odaklı! Döngüsel Ekonomi 101. Bizce: Kadınlara özel bir uygulama nedir? Twitter’da ses kaydı özelliği başladı! Gerçek bir Rolex’ten daha pahalı NFT saatler ortaya çıktı. Walmart sessizce Metaverse’e giriyor! Robotlar yerimizi alabilir mi? Siber Güvenlik Beyaz Saray’ın önceliği! Sağlık hizmeti bir tüketici ürününe dönüşüyor. Ülkelere göre nükleer enerji üretimi!

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