‘Gerçek gündemi örtmeye çalışıyorlar’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, özellikle hükümete yakınlığıyla bilinen televizyonların, tartışma programlarının bir numaralı konusu. AKP’li siyasetçiler de Kaftancıoğlu’nu çeşitli terör örgütlerinin mensubu olmakla suçluyor. Canan Kaftancıoğlu’na, “Ne hissediyorsunuz?” diye sordum. Kaftancıoğlu şunları söyledi:

Üzücü bir gündem varken, alfabenin bütün harflerini yan yana getirip beni örgüt mensubu yapmayı başarıyorlar. Ciddi bir kadın düşmanlığının yanı sıra, siyasette memleketin gerçek gündemini örtmenin aracı olarak kullanıyorlar. İnsanımız aç, geçinemiyor. Bunları konuşamayınca ne yapsınlar? Ülkemize yazık, vatanımıza yazık. İstanbul’da ben her gün açlığın, sefaletin boyutlarının arttığını görüyorum.

Asıl korkularının sebebini biliyoruz. 6 bin 870 kişiyle eş zamanlı olarak sokağa çıkacağız. Bütün İstanbul’u adım adım gezeceğiz. CHP’nin iktidara yürüyüşünü, vatandaşımızın derdini nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Vatandaşlarımızdan ilgi alaka gördükçe, onlar korkuyor ve farklı bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. İnanın bunun için üzülüyoruz.

KORKMAM İÇİN BİR SEBEP YOK

Bugüne kadar hakkında açılan davalardan dolayı aynı mahkeme tarafından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“İstinafta, mahkeme kararıyla ilgili çok sayıda bozma gerekçesi olmasına rağmen bozulmadı. Dosyam henüz Yargıtay’ın ilgili dairesine de gitmiş değil. Ama sanki o suçları işlemişim gibi televizyonlarda linç ediliyorum. Yapılan açıklamalar aynı zamanda yargıya müdahaledir. Korkmuyorum. Benim korkmam için hırsızlık, arsızlık yapmam, yalan söylemiş olmam lazım.”

Kaftancıoğlu “Sakine Cansız paylaşımı benim. Ama Habertürk TV’de söylediklerimden üç cümleyi alıp iddianameye koymuşlar. Söylediklerimden bağlamı koparılmış. Yani, söylemediğim sözlerden dolayı da bir yıl 8 ay hapis cezası verildi” dedi.