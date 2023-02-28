Gerçek ortaya çıktı: Napoli’nin rakibi Galatasaray

Sezona hem kadroda hem de teknik heyette büyük değişikliklerle başlayan Galatasaray, geride kalan 22 haftanın ardından liderlik koltuğunda oturuyor.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir grafik çizen sarı – kırmızılılar 54 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin altı puan önünde bulunuyor.

YILDIZ İSİMLER GELDİ

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig’i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, sezona kadroda büyük bir revizyon yaparak girdi. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi ismleri kadroya katan sarı – kırmızılılar devre arasında da Nicolo Zaniolo’yu transfer etti.

LİGE İYİ BAŞLAYAMAMIŞTI

İlk hafta deplasmanda Antalyaspor’u Bafetimbi Gomis’in golüyle mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Ümraniyespor’u yine Gomis’in golüyle 1-0 geçen Okan Buruk’un öğrencileri dördüncü hafta da Trabzonspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Dört haftanın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor’u mağlup eden Galatasaray, sonraki üç haftada ise sadece iki puan alabildi. Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından ligde oynadığı tüm maçlardan üç puanla ayrıldı.

TÜRKİYE KUPASI’NDA ÇEYREK FİNALDE

Türkiye Kupası’na ilk maçını Kastamonuspor ile oynayan Galatasaray, sahadan 7-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Ardından sırasıyla Ofspor, Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup eden sarı – kırmızılılar, çeyrek finalde ise Başakşehir FK ile eşleşti.

AVRUPA’DA DA ZİRVEYE OYNUYOR

Sarı – kırmızılılar, bu sezon Süper Lig ve TÜrkiye Kupası’nda gösterdiği performansla Avrupa’da galibiyet yüzdesi en yüksek takımlar arasına girmeyi başardı.

Sadece İtalya Serie A’nın zirvesinde yer alan Napoli, Galatasaray’dan daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip.

TÜM KULVARLARDA GALİBİYET YÜZDESİ EN YÜKSEK TAKIMLAR

1- NAPOLI: 31 maç, 24 galibiyet (% 84)

2- GALATASARAY: 26 maç, 21 galibiyet (% 81)

3- REAL MADRID: 37 maç, 28 galibiyet (% 76)

4- BARCELONA: 35 maç, 26 galibiyet (% 74)

5- MANCHESTER UNITED: 39 maç, 28 galibiyet (% 72)