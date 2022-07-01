“Gerekirse yarım kilo et yeriz” diyen AKP’li vekil maaşından yakındı

“Gerekirse yarım kilo et yeriz” sözlerini sarf eden AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, bir programda milletvekili maaşlarından yakındı.

Evren DEMİRDAŞ

Hayat pahalılığının arttığı vatandaşın kıt kanaat geçindiği günlerde AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ milletvekili maaşının düşüklüğünden şikayet etti.

Demirbağ, İBB‘de bürokrat olduğu dönemde durumunun daha iyi olduğunu kaydetti.

“DANIŞMANLARIMA BORÇLANMIŞIM MAAŞIMI BEKLİYORUM”

Zülfü Demirbağ, şöyle konuştu:

*Bayram öncesi verilecek maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor.

*Şu anda utanıyorum ki, bir danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız.

*Bayram öncesi maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz.

*Çok zor. Şimdi ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim, bir yönetim.

*Valla şuankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?.

VATANDAŞA, GEÇİM TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTU

AKP’li Demirbağ, artan gıda fiyatlarına karşı ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara ise şu önerilerde bulunmuştu:

*Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya.

*Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza…

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