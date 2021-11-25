Gergerlioğlu AKP’lilere baka baka haykırdı! O fotoğrafları gösterdi “Bir an evvel istifa edin!”

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de AKP'li vekillere baka baka haykırdı. Dövizdeki artışlara tepki gösteren yurttaşların fotoğrafını gösteren Gergerlioğlu AKP'yi istifaya çağırdı BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ömerfarukgergerlioğlu #hdp #tbmm #akp #ekonomi #dolar #tbmmgenelkurulu #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Gergerlioğlu AKP’lilere baka baka haykırdı! O fotoğrafları gösterdi “Bir an evvel istifa...