Gergerlioğlu için ‘Adalet Nöbeti’ tutmak isteyenlere polis müdahale etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırmıştı.

AYM, Gergerlioğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine karar vermişti.

CEZAEVİ ÖNÜNDE MÜDAHALE

AYM kararı doğrultusunda Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesi gerektiğini belirten bir grup HDP’li Sincan Cezaevi önünde basın açıklaması yapıp ‘Adalet Nöbeti’ tutmak istedi.

Ancak bölgede önlem alan polis, buna izin vermedi ve gruba müdahale etti. Müdahale sonucu Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.