Gergerlioğlu ve Şentop arasında çok sert tartışma! Sinir krizi geçirdi.. ‘Neden kaçıyorsun.. Utan!’





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma yaşandı. Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürüldüğü süreçte Meclis’te gözaltına alınmasını eleştirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma anına ilişkin görüntüler, HDP’nin twitter hesabında yayınlandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürüldüğü süreçte TBMM’den polisle gözaltına alındığını anımsatarak, “Meclis Başkanı seçilmek zor değil korumak zor. Yanlış kararınızla vekillikten düşürülen ben yine karşınızdayım” dedi. Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kendisinden özür dilemesini istedi. Gergerlioglu, “Anayasa’yı değil. AKP ve MHP ittifakının sözünü dinlediniz. Anayasa hukukçuları size ‘yanlış yapıyorsunuz’ dedi. Bahçeli’nin emrini dinlediniz. Yazıklar olsun. Böyle Meclis Başkanı mı olur” diye konuştu. Gergerlioğlu’nun “Sayın Başkan’ım lütfen dinleyin beni” sözlerine Şentop “Ne dinleyeceğim. Hayır yok öyle bir şey. Şahsi meselen varsa gel şahsen gör” karşılığını verdi. Şentop, masaya yumruğunu vurdu ve "Kişisel meseleni buraya taşıma" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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