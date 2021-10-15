HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mecliste yaptığı konuşma TBMM gündemine oturdu. Gergerlioğlu'nun konuşmasına AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın verdiği cevap tartışamaya neden oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ömerfarukgergerlioğlu #meclis #tartışma #hdp #halklarındemokratikpartisi #haberler #haberizle #meclistv #tbmmtv
Anasayfa Alaturka Online Gergerlioğlu’ndan meclise damga vuran konuşma! “Niye susuyorsunuz! ”