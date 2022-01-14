Gerilim büyüyor! Yunanistan’dan Türkiye açıklaması

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde karşılıklı açıklamalar tansiyonu yükseltirken, dün Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara Yunanistan’dan jet yanıt geldi.

Türkiye- Yunanistan ilişkileri, son dönemde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun, Atina’daki Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı’nın inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı konuşma nedeniyle gergin bir döneme girdi.

Katıldığı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Pontus Rumları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yunanistan Cumhurbaşkanı, “Yargı, katledilme ve şiddet ve İslamlaştırılma gibi trajik bir geçmişe rağmen Pontus Rumlar Anadolu’daki evlerini bırakarak Yunanistan’a değerlerini ve güçlerini getirdi” demişti.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına Türk Dışişleri’nden yanıt gecikmemiş “yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.

İki ülke arasında gerginliği tırmandıran karşılıklı açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin geçmişi konusunda “gerçeği çarpıttığını” söyledi.

Yunan Dışişleri, Türkiye’yi hedef alırken, “Türk tarafı maalesef bir kez daha gerçeği çarpıtmakta ve sadece geçmişte yaşananları değil, uluslararası hukuku her gün ihlal eden, iki ülke arasında gerilim yaratan ve iklimi zehirleyen devam eden politikasını da gizlemektedir.” ifadelerinde bulundu.

TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri açıklaması “Türkiye’nin itirazlarını bütünüyle reddeden Yunanistan, tarihi gerçeğin kabul edilmesinin ve milletlerin geçmişleriyle uzlaştırılmasının, halklar arasındaki farklılıkların ahlaki açıdan aşılması ve gelecekte barış içinde bir arada yaşamalarının garantisi olduğuna işaret ediyor.” sözleriyle devam etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada Yunan Cumhurbaşkanı’nı hedef alırken, “Bu iddialar, Anadolu’yu işgal etmeye kalkışanın Yunanistan olduğu ve Yunan ordusunun Batı Anadolu bölgesinde başta masum sivillere karşı olmak üzere insanlığa karşı barbarca suçlar işlediği gerçeğini değiştirmez” ifadelerinde bulunmuştu.

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