Gerilim tırmanıyor: Çin 52 uçak ile Tayvan hava sahasına girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, 56 Çin savaş uçağının pazartesi günü hava sahalarına girdiğini, bu uçakların ise bugüne kadar ki en yüksek sayıda olduğunu açıkladı. Hafta sonu da Çin 39 uçağını Tayvan hava sahasına göndermişti.

Son birkaç yıldır Çin ve Tayvan arasındaki gerilim artıyor. Çin’in üç gün içerisinde toplam 93 savaş uçağını Tayvan hava sahasına göndermesinin ardından dün de 52 savaş uçağı ile Tayvan, hava savunma sahasına girdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 56 Çin uçağının 38 J-16 savaş uçağı, 12 H-6 bombardıman uçağı, iki SU-30 avcı uçağı, iki Y-8 denizaltısavar savaş uçağı ve iki KJ-500 uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini vurguladı.

Bakanlık, faaliyetleri takip etmek için bölgeye hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını söyledi.

Öte yandan iki ülke arasındaki bu gerginlik Çin medyasında da yankı buldu. Ülkedeki önemli gazetelerden Global Times, Çin tarafından gerçekleştirilen uçuşların Tayvan’da hükümetteki Demokratik İleri Parti’nin (DPP) eylemlerine karşın bir mesaj olduğu öne sürüldü. Gazete tarafından yayımlanan baş yazıda, bu kez uçuşların Tayvan ayrılıkçılarına yönelik bir “savaş uyarısı” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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