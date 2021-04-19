Gerilimden sonra Dendias’tan Türkiye yorumu: Sorunları çözmek zor ama imkansız değil

15 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ortak basın toplantısında yaşadığı gerilimin yankıları sürüyor.

Dendias yaşananlar sonrası Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye Türkiye’yle ilgili açıklamalarda bulundu. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, “Farklı görüş ve yaklaşımlarımızın olduğu konuları görmezden gelmek mümkün değil” dedi.

Türkiye’yi 2015 yılından bu yana ziyaret eden ilk Yunan Dışişleri Bakanı olan Dendias, görüşmede havanın son derece iyi olduğunu ancak pek çok konuda fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

HUKUKA UYGUN DEĞİL



Dendias, “Türkiye ile sorun yaşadığımız mesele, farklılıklarımızı çözmek adına ortak bir paydada buluşamıyor oluşumuz. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz konularında tutumunun sertleştiğini düşünmüyorum. Ancak uluslararası hukuka uygun olmayan sabit bir duruş sergilendiği görüyorum ve bu da çözüm olasılığını zorlaştırıyor. Fakat çözüm imkansız değil” açıklamasında bulundu.

ATİNA’YA DAVET



Dendias, Çavuşoğlu’nu görüşmelere devam etmek üzere Atina’ya çağırdığını ve bu görüşmenin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme yapılmasına zemin hazırlayabileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Yunan gazetesinden Çavuşoğlu-Dendias yorumu: Kışkırtma talimatı Miçotakis’tenİlginizi Çekebilir Çavuşoğlu-Dendias görüşmesi sonrası Yunanistan’dan açıklama: Olumlu bir gündem istiyoruz