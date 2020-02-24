Gezi Direnişi aklandı – Hayatın Rengi (23 Şubat 2020)





Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı "Hayatın Rengi" programının konukları Mehmet Ali Alabora'nın annesi, sanatçı Betül Arım, Psikolog Prof. Dr. Mehmet Eskin ve Karar Bilimi ve İletişim Uzmanı Prof. Dr. Uğur Batı. Tele1'e destek olmak için:

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