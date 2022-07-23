Gezi olayları sırasında yakılan cami yok!

LDP valiliğe, Diyanet’e ve itfaiyeye sordu, bu yanıtı aldı… Gezi olaylarında cami yakıldığı iddiası boş çıktı. İtfaiye, kurum kayıtlarında 2013 yılında cami yangını ihbarı veya cami yangınına müdahale olmadığını resmi yazıyla bildirildi.

Veli TOPRAK

Liberal Demokrat Parti, 2013 yılındaki Gezi olayları sırasında İstanbul’da yakılan cami olup olmadığını İstanbul İtfaiyesi, İstanbul İl Müftülüğü, İstanbul Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığına sordu. İtfaiye, kurum kayıtlarında 2013 yılında cami yangını ihbarı veya cami yangınına müdahale olmadığını resmi yazıyla bildirildi.

LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Yine kandırmışlar. Cumhurbaşkanlığı makamını kim kandırıyorsa onları ortaya çıkarıp, görevlerine son verin” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın 8 Temmuz 2022 tarihli yanıtında şu ifadeler yer aldı:

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“İlgili yazınızda 2013 Gezi olaylarında var ise yakılan camilerin isimleri ve bulundukları semtlerin hangileri olduğu, yangına müdahale eden il/ilçe itfaiyenin kayıtları, gün ve saatleri, olay tutanaklarında yangının çıkış sebebi, olay sırasında ve sonrasında itfaiye yetkililerince hasar tespiti amacıyla varsa alınan görüntülerin tarafınıza iletilmesi talep edilmektedir. Bahse konu yukarıda zikredilen olaya ilgili kayıtlarımızda yapılan inceleme-araştırma neticesinde tarafımıza cami yangını ihbarı yapılmadığı tespit edilmiş olup, konu hakkında herhangi bir bilgi/belgeye rastlanılmamıştır.”