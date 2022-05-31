Gezi Parkı anması olaylı başladı: Çok sayıda gözaltı var

Gezi Parkı direnişinin 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla Taksim’de eylem düzenlendi. Taksim Meydanı’ndaki gruba polisin müdahalesi sonucu arbede yaşandı, en az 40 kişi gözaltına alındı.

Fırat FISTIK

Gezi Parkı direnişinin 9’uncu yıl dönümünde vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri Taksim’de toplandı. Eylemler öncesinde Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrildi. Taksim Meydanı’nda da güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü.

Meydanın bariyerlerle çevrilmesi dolayısıyla Taksim Dayanışması öncülüğündeki eylemciler Pera’da toplandı. Taksim Dayanışması tarafından “Karanlık Gider, Gezi Kalır” yazılı pankart açıldı, “Her Yer Taksim, Her Yer direniş” sloganları atıldı, ardından Gezi olaylarında yaşamını yitirenlerin ismi tek tek okundu.

Gezi’de hayatını kaybedenlerin ve Gezi tutukluların aileleri de eyleme katıldı.

Taksim Meydanı’nda ise aralarında Türkiye İşçi Partisi üyelerinin de bulunduğu grup eylem yapmak istedi. Polisin müdahalesiyle arbede yaşandı. Yapılan müdahale sonrası en az 40 gözaltı olduğu bildirildi.