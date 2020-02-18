Gezi Parkı Davası’nda karar çıkması bekleniyor

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi’nde görülen duruşmayı izlemek için, aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal, Gökçe Gökçen, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Aykut Erdoğdu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 20’ye yakın CHP Milletvekili katıldı.

Davada duruşma savcısı celse arası mütalaasını vermişti. Üç gün sürmesi beklenen duruşmalarda sanık ve avukatlarının mütalaaya kaşı savunma yapacakları, savunmaların bitmesi durumunda ise mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

CELSE ARASI VERİLEN MÜTALAADA MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

Celse arası verilen mütalaada davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala ile diğer sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı’nın “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçunu işledikleri” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti.

Mütalaada tutuksuz sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise diğer sanıklara suçun işlenmesinden önce veya suçun işlenmesi sırasında yardımda bulundukları gerekçesiyle “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmek” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep edilmişti.

AİHM “KAVALA’YI TAHLİYE EDİN” DEDİ

Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala yaklaşık 28 aydır tutuklu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala’nın derhal tahliye edilmesini talep etmişti.

16 Kasım 2018’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu, 221 gün sonra tahliye edilmişti.

Davanın diğer sanıkları ise şöyle:

Ayşe Mücella Yapıcı (Mimar)

Ayşe Pınar Alabora (Oyuncu)

Can Dündar (Gazeteci-yazar)

Çiğdem Mater Utku (Sinemacı ve gazeteci)

Gökçe Yılmaz (Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilcisi)

Handan Meltem Arıkan (Yazar)

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü)

İnanç Ekmekçi

Ali Hakan Altınay (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi)

Memet Ali Alabora (Oyuncu)

Mine Özerden (Sinemacı, yönetmen yardımcısı ve reklamcı)

Şerafettin Can Atalay (Avukat)

Tayfun Kahraman (Eski TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi akademisyen)

Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Terakki Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Üyesi)

7 KİŞİNİN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Savcı haklarında yakalama kararı bulunan Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını ve haklarındaki yakalama kararlarının beklenilmesini istedi.