Gezi Parkı’nda vakıf skandalı

Taksim Gezi Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi. Park parselleri, 12 Mart 2021 tarihi itibari ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescil edildi.

İBB devir işlemine karşı dava açmaya hazırlanırken söz konusu vakfın yönetimi ve faaliyetleri merak konusu oldu.

VAKIFLAR’IN BÜNYESİNDE

Gezi Parkı ile birlikte Şişli Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı’nın da devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı, “mazbut vakıf” statüsünde. Mazbut vakıf, Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş, yönetimi bugüne kadar ulaşamamış, arşivlerde kayıtları bulunan vakıfları kapsıyor. Bu vakıfların yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üstleniliyor. Merkezleri, tabelaları, yönetim kurulları ve hiçbir faaliyeti bulunmayan bu vakıflar, sadece kağıt üstünde varlar.

53 BİN MAZBUT VAKIF VAR

Vakıf uzmanı olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bu statüde 53 bin vakfın bulunduğunu belirterek “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu vakıflar aracılığı ile elde ettiği gelirin ne kadarını hayır işlerinde kullanıldığını sormak lazım” dedi. Polat, devir işleminin de yasaya uygun olmadığını söyledi.

Polat, “Yasa maddesinin işletilebilmesi için vakıf yoluyla kurulması ve vakıf kültür varlığı olması gerekir. Gezi Parkı, Beyazıt döneminde boş arsaydı. 3. Selim döneminde kiralanarak Topçu Kışlası yapıldı. Topçu Kışlası da vakıf tarafından yapılmadı” dedi.