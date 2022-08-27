Gezi tutuklularına kart ve mektup gönderildi 

Gezi davasında tutuklu olanlar için arkadaşları kart ve mektuplarını gönderdiler. Açıklama yapan Akif Burak Atlar, “Arkadaşlarımıza nefes olması için mesajlarımızı iletiyoruz” dedi.

Fırat FISTIK

Gezi davasında ağırlaştırılmış hapis cezası alan Osman Kavala ve 18 yıl hapis cezası alarak tutuklanan Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Hakan Altınay için arkadaşları Kadıköy’de toplanarak kart ve mektuplarını gönderdiler.

BU HUKUKSUZLUĞU REDDEDİYORUZ

Gezi tutuklularının arkadaşları adına açıklama yapan Akif Burak Atlar, şunları söyledi:

*124 gün geçti. 124 gündür arkadaşlarımız haklarında itham edilenler karşısında hiçbir delil olmadan, hiçbir kanıt olmadan özgürlükleri gasp edilerek Bakırköy ve Silivri cezaevlerinde tutuluyorlar.

*Osman Kavala 1761 gündür tutuklu ve bu tutukluluğunun gerekçesi olarak Gezi davasına baktığınızda hiçbir somut delil göremiyorsunuz.

*Bu hukuksuzluğu 124 gündür reddediyoruz. Burada adalet talebimizi bir kez daha beyan etmek, özgürlük talep etmek için, kartlarımızı göndermek için toplandık.

*Bu ülkenin demokrasi güçleri, adaleti savunan yurttaşlar olarak göndereceğiz ve adalet talebimizi tekrar edeceğiz.

*Adalet sadece Gezi davasında değil toplumda birçok noktada aradığımız, günden güne buharlaşan, yok olan ve herkesin ihtiyacı olan bir kavram.

*Bugün burada özgürlük ve adalet talebiyle mektuplarımızı göndereceğiz. Arkadaşlarımıza nefes olması için mesajlarımızı iletiyoruz.

Gezi tutuklularının arkadaşları, açıklamanın ardından PTT’den kartlarını ve mektuplarını gönderdiler.

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